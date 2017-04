Inter, Murillo sarà ceduto. De Vrji insidiato da Manolas e Rudiger

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jeison Murillo lascerà Milano. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l'addio del colombiano è certo. Per sostiuirlo crescono da qualche giorno le quotazioni di Antonio Rüdiger. Il difensore della Roma può giocare sia centrale sia esterno e può adattarsi bene al reparto a 3 - si legge -. Una polivalenza che gli ha garantito una leggera preferenza sul compagno Kostas Manolas, il primo indiziato a lasciare i giallorossi per sistemare il bilancio. Più avanti il discorso con Stefan de Vrij della Lazio: accordo ormai trovato da tempo (4 anni, 3 milioni più bonus a stagione) anche se bisognerà sedersi ancora con Claudio Lotito per trovare un’equa valutazione di un giocatore a scadenza nel 2018 e per il quale ogni discorso sul rinnovo è stato abbandonato da settimane.