Inter, nell'ultima settimana piccola apertura per Conte

Fonte: fcinternews.it

Come riportato da Premium Sport, l'Inter continua a lavorare sottotraccia per Antonio Conte, in un contesto difficile e delicato, dove nell'ultima settimana è riuscita ad ottenere una piccola apertura per continuare a sperare in un suo eventuale ingaggio per la prossima stagione. Il manager salentino, per ora, prende tempo e non ha ancora firmato il rinnovo con il Chelsea, che dall'Inghilterra dicono potrebbe arrivare a titolo della Premier League acquisito. La piccola speranza appresa dagli intermediari che stanno lavorando all'affare potrebbe essere amplificata dal rapporto mai sbocciato del tutto tra Conte e Abramovic, e in più dal fatto che non esiste una penale in caso di risoluzione anticipata del contratto. L'ex ct dell'Italia rimane, quindi, il prescelto in caso non venisse confermato Stefano Pioli, anche più del Cholo Simeone, candidato sponsorizzato da Javier Zanetti ma non appoggiato da Jindong Zhang