Inter, nerazzurri in pole per Ricardo Rodriguez. Occhio al PSG

Ricardo Rodriguez è destinato a lasciare il Wolfsburg, nonostante l'esterno difensivo svizzero sia legato al club tedesco fino al 2019. Il quotidiano francese L'Equipe ha riportato l'interesse da parte del Paris Saint-Germain, che vedrebbe in lui il sostituto ideale di Maxwell, ma in questo momento rimane in pole position l'Inter, che in estate potrebbe pagare la clausola rescissoria da 22 milioni di euro e portare il giocatore in Italia. Lo riporta fcinternews.it