Inter, no al Carpi per Radu: potrebbe diventare il terzo portiere

Niente Carpi, secondo quanto raccolto da FcInterNews.it, per Ionut Radu, portiere di nazionalità rumena (classe 1997) sotto contratto con l’Inter fino a giugno 2020. La società nerazzurra avrebbe infatti negato il prestito del giocatore a gennaio, determinata a puntare su di lui come terzo estremo difensore in caso di cessione di Carrizo.