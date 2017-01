Inter, non ci sono tante offerte per Santon: per ora Sampdoria unica opzione

Davide Santon resta in attesa di conoscere il proprio futuro. Un futuro che potrebbe portarlo lontano dall'Inter, nonostante le offerte non siano così numerose.

Almeno per il momento, come riportato da FcInterNews, l'unica squadra che sta realmente pensando al classe '91 è la Sampdoria di Marco Giampaolo. Un'opzione comunque non caldissima, in quanto per il momento da Genova non è arrivata ancora una vera e propria offensiva, considerando che la società blucerchiata sta valutando di cedere prima uno dei propri elementi, per poi eventualmente intervenire per le entrate.