Inter, non solo investimenti: quelli a rischio cessione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è molto parlato di quelli che potrebbero essere gli innesti dell’Inter in vista della prossima sessione di mercato. Una sessione presumibilmente ricca, sia di esborsi che di campioni, in pieno stile Suning. Alla stessa maniera, tuttavia, va sottolineato come in molti degli attuali interpreti della rosa attuale potrebbero essere caldamente invitati a cambiare aria: vuoi per precise scelte di campo, vuoi per la possibilità di monetizzare senza troppi rimpianti. Nella batteria dei difensori, per esempio, potrebbero esserci degli sviluppi importanti. Murillo è seguito sia in Premier che nella Liga Spagnola, ed una plusvalenza sarebbe ben accetta posta la scelta di non inserirlo tra gli imprescindibili da Stefano Pioli e da Piero Ausilio. Tra i centrali, infatti, solo Miranda e Medel sono certi della riconferma. Discorso analogo riguarda la batteria di terzini, dove Danilo D’Ambrosio e Cristian Ansaldi rappresentano, oltre che i titolari attuali, anche parte integrante della rosa che verrà. Per gli altri, una cessione sembra l’unica soluzione percorribile. A centrocampo la rivoluzione toccherà certamente Marcelo Brozovic, con il croato decisamente troppo incostante ed inaffidabile per rivestire un ruolo da protagonista in una squadra che possa puntare a grandi obiettivi. L’Atletico Madrid è in pressing dalla scorsa estate, e l’Inter lascia fare volentieri nella speranza di un’offerta concreta. Da valutare la posizione di Kondogbia, divenuto un baluardo nella seconda fase della stagione, ma protagonista anche di qualche sensazione di malessere per le troppe panchine nemmeno troppo celata nel corso della stagione. Un reparto più avanti occhio alla posizione di Gabigol, destinato a trovare altrove lo spazio reclamato in nerazzurro, e soprattutto attenzione a Palacio ed Eder, oltre al mai utilizzato Biabiany. Con gli innesti di cui si parla, la loro esperienza in nerazzurra sembra destinata alla conclusione.