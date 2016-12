Inter, offerta da 15 milioni di euro per Ever Banega

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pronti 15 milioni per Ever Banega: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Tianjin Quanjan, la squadra cinese di Fabio Cannavaro, interessata anche a Nikola Kalinic, sarebbe pronta a formulare l'offerta nei confronti del centrocampista argentino. Sul piatto, appunto, 15 milioni di euro, con l'Inter che a questo punto dovrà decidere cosa fare del centrocampista arrivato a parametro zero dal Siviglia in estate.