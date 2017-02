Inter, offerta monstre per Conte. 60 milioni in 4 anni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Clamorosa indiscrezione riportata questa mattina da Tuttosport. Un emissario della Suning Commerce Group, principale azionista (praticamente proprietaria) dell’Inter, per conto del presidente Zhang Jindong, ha contattato per due volte Antonio Conte. Il magnate cinese, che punta a riportare l'Inter sul tetto d'Europa, vuole a tutti i costi il tecnico italiano, colui che ha preso il Chelsea dalle ceneri e lo sta portando, senza particolari problemi, alla conquista della Premier. Si parla di una proposta da 15 milioni netti per 4 anni. Non solo, Conte potrebbe avere subito 400 milioni da gestire per allestire in prima persona una rosa da sogno.