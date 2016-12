Inter, ok del Liverpool per il prestito di L. Leiva: si aspetta quello da Nanchino

Lucas Leiva Pezzini si avvicina a grandi passi all'Inter. Secondo GianlucaDiMarzio.com nelle ultime ore è arrivato anche l'ok formale del Liverpool per la partenza del giocatore brasiliano e per la formula del suo trasferimento: prestito con diritto di riscatto, con un eventuale impegno a rendere definitivo il suo passaggio in nerazzurro qualora il giocatore, il cui attuale contratto con i Reds scadrà nel 2018, dovesse far bene in Italia.

Si attende ora la scelta definitiva dell'Inter che potrebbe arrivare dal summit di Nanchino che vede impegnati Stefano Pioli e il direttore sportivo Piero Ausilio.