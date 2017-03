© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter ha le mani su Patrik Schick, attaccante ceco classe '96 di proprietà della Sampdoria. Secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il direttore sportivo del club nerazzurro, Piero Ausilio, è rimasto stregato dalle qualità del ragazzo e per bruciare la concorrenza ha deciso di chiudere in fretta il discorso pagando la clausola da 25 milioni di euro.

Schick resterà un altro anno alla Samp in prestito per poi sbarcare a Milano nell'estate 2018.