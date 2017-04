© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Movimenti di mercato anche in attacco, per l'Inter della prossima stagione. Il nome noto è quello di Patrik Schick, anche se l'idea è quella di far crescere il talentino di casa Pinamonti, scrive la Gazzetta dello Sport. Occhio infine all'asse Suning-Percassi che potrebbe portare all'Inter l'attaccante dell'Atalanta Andrea Petagna.