Inter, Pinamonti: "Polemiche post-Torino? Dico che abbiamo giocato bene"

Presente presso la Sala della Comunicazione del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), il giovane attaccante dell'Inter Andrea Pinamonti ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, che lo hanno interpellato sulle polemiche dopo Juventus-Inter: "Non spetta a me rispondere a queste domande. Posso solo dire che abbiamo disputato una grande partita e che sono contento di far parte di questo gruppo. Più spazio dopo la squalifica di Icardi? Non lo so, sono decisioni che prende il mister. Io mi tengo pronto e penso solo ad allenarmi con l'atteggiamento giusto".