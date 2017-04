Inter, Pinamonti vuole restare: a vuoto i tentativi di Juventus e Barcellona

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter è pronta a blindare il gioiellino Andrea Pinamonti, iniziando il processo di “italianizzazione" impostato da Zhang Jindong, secondo quanto riferisce FcInterNews.it. La nuova proprietà cinese non prende in considerazione l’idea di veder partire la punta verso altri lidi e proprio per questo motivo nei prossimi giorni è previsto un incontro tra l’entourage del calciatore e la dirigenza nerazzurra. Juve e Barcellona hanno bussato alla porta del giocatore, la cui volontà è però di rimanere all’Inter anche l’anno prossimo, per continuare ad allenarsi in prima squadra e crescere sotto i consigli di quelli più grandi.