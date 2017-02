Inter, Pioli: "Corsa Champions molto difficile, pensiamo solo a vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista rilasciata ai microfoni di Inter Channel da Stefano Pioli, allenatore dell'Inter che s'è soffermato sull'emergenza in attacco e non solo a due giorni dalla sfida contro l'Empoli: "Out Perisic e Icardi per squalifica? Sono situazioni che danno un'occasione per dimostrare che la rosa ha giocatori molto validi. Si stanno preparando bene e dobbiamo essere pronti. Corsa Champions? E' molto difficile, davanti corrono e noi possiamo solo cercare di vincere più partite possibili".