Inter, Pioli e Ausilio in Cina: tre nomi per il centrocampo, oltre a Lucas Leiva

Non solo Lucas Leiva. L'Inter punta a rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione e per questo motivo Pioli e Ausilio sono partiti per la Cina, per un vertice di mercato con la società. Potrebbe arrivare anche un altro centrocampista e i nomi sono soprattutto tre: Luiz Gustavo, Joao Moutinho e Lassana Diarra. In uscita Felipe Melo, sempre più vicino al ritorno in Brasile.