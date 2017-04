Inter, Pioli ha il destino segnato: Simeone è in pole

© foto di Imago/Image Sport

L'Inter non ha l'intenzione di confermare Stefano Pioli per la prossima stagione. Il tecnico, pur non facendo male sin dal suo approdo, non è considerato uno dei possibili top dalla dirigenza nerazzurra. Così la ridda di voci per un'eventuale sostituzione è già partita. Da Jardim a Spalletti, passando per Marco Silva. In pole c'è però Diego Pablo Simeone, dell'Atletico Madrid, oppure Antonio Conte, con il Chelsea che però vorrebbe blindarlo.