Inter, Pioli non accantona l'idea della difesa a tre per la gara con la Juve

Il derby d'Italia si avvicina. Questa sera Juventus e Inter si affronteranno per il posticipo della 23a giornata di campionato. Stefano Pioli potrebbe variare l'assetto tattico della sua squara. Come riporta Fcinternews.it, il tecnico nerazzurro potrebbe optare per una difesa a tre davanti ad Handanovic con in mezzo un ballottaggio fra Joao Mario e Brozovic al fianco di Gagliardini.