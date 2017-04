Inter, Pioli sempre più verso la Fiorentina. Ma c'è l'ostacolo Jiangsu

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli sabato prossimo torna a Firenze con diversi vestiti cuciti addosso, l'ultimo sicuramente il più intrigante. Le sue quotazioni per il dopo Sousa - scrive Tuttosport - sono elevate come quelle di Di Francesco, in uno sprint che ormai sembra riservato solo a questi due nomi. I Della Valle vorrebbero un tecnico italiano e abbastanza giovane, Corvino valuta la situazione giorno per giorno, anche se per adesso la certezza è che il 30 aprile scadrà definitivamente l'opzione per il rinnovo di Sousa e non sarà in alcun caso esercitata. Per Pioli l'ostacolo potrebbe invece essere rappresentato dallo Jiangsu, club cinese sempre di proprietà di Suning che non vorrebbe perdere definitivamente l'attuale tecnico nerazzurro.