Inter, Pioli verso la conferma: solo Simeone può cambiare il suo destino

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, grazie a questi primi mesi in nerazzurro Stefano Pioli ha il vento in poppa per quanto riguarda la riconferma per la prossima stagione. Solo un'opzione legata a Diego Simeone potrebbe cambiare le carte in tavola, con Zhang pronto a liberare l'attuale tecnico per dare il benvenuto al Cholo. Il fatto è che attualmente pare difficile che l'argentino si liberi dall'Atletico Madrid, e dunque la continuità con questo campionato sembra attualmente l'ipotesi più probabile.