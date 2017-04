Inter, Pioli via al 60%: ci pensa la Fiorentina. Suning pensa ad Allegri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato da Premium Sport, al momento la percentuale di un addio di Stefano Pioli all’Inter nella prossima stagione si aggirerebbero attorno al 60%. L’attuale allenatore non convince del tutto, ci sta pensando la Fiorentina che per questo motivo avrebbe stoppato per il momento le trattative con Eusebio Di Francesco. In casa nerazzurra, invece, si fanno strada le candidature di Luciano Spalletti e di Massimiliano Allegri, che non farebbe rimpiangere (come accaduto alla Juventus) il mancato arrivo di Antonio Conte, vero sogno in casa Suning.