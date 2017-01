Inter, prosegue la linea verde. Idea Thiago Maia per il centrocampo

© foto di Federico De Luca

Secondo Tuttosport l'Inter potrebbe effettuare una nuova operazione in stile Gabigol. Il profilo individuato dai nerazzurri è quello di Thiago Maia, centrocampista classe '97 del Santos. Il giocatore, dopo il no al Chelsea in estate, è pronto per il salto in Europa e l'Inter sta valutando il suo ingaggio a gennaio per bruciare la concorrenza.