Inter, restyling arretrato con nomi da top

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il restyling dell’Inter in vista della prossima stagione, partirà senza dubbio dalla retroguardia. L’approdo di Gagliardini in nerazzurro ha solamente dato il via alla restaurazione di un impianto competitivo per ottimi livelli, che la proprietà del club nerazzurro ha tuttavia in progetto di far divenire finalmente vincente. A questo proposito ci sono diversi nomi da tenere in considerazione, a partire da quel Ricardo Rodriguez che i nerazzurri hanno di fatto prenotato anticipando la fitta concorrenza che altrimenti avrebbe partecipato alla corsa all’esterno svizzero del Wolfsburg. La clausola di 22 milioni di euro non rappresenterà certamente un problema in questo senso. Interessanti anche i discorsi per i centrali, con le possibilità più stuzzicanti che potrebbero portare a Milano almeno uno tra Marquinhos e Manolas. Entrambi hanno qualità importanti in entrambe le fasi, con particolare attenzione a quelle di costruzione. Caratteristiche non da poco in un difensore centrale, sebbene al netto di qualche disattenzione di troppo che in casa nerazzurra sono convinti di poter eliminare affiancando ad uno dei due profili solidi come quelli di Miranda o Medel, confermato nel nuovo ruolo secondo le indicazioni di mister Pioli. Una squadra in divenire, dunque, che proprio dalle sue fondamenta getterà le basi per l’ennesimo tentativo di rinascita.