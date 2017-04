Inter, rivoluzione in difesa. Occhi sulla coppia Rudiger-Acerbi

© foto di Federico Gaetano

E' crisi per la difesa dell'Inter. Un declino che inciderà anche sulle scelte di mercato della prossima estate. A tal proposito, secondo quanto riportato da Tuttosport, l'idea nerazzurra sarebbe quella di un tandem con Antonio Rudiger della Roma (c'è pure Manolas) e Francesco Acerbi del Sassuolo in sostituzione di Murillo e Miranda che non convincono più. De Vrij della Lazio, Koulibaly del Napoli e Skriniar della Sampdoria sono gli altri nomi presi in esame.