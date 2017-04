Inter, rumors francesi: Blanc in corsa per l'eredità di Pioli

Fonte: FcInterNews.it

Alcuni media francesi riportano la notizia di un ritorno di fiamma tra Laurent Blanc e l'Inter. L'ex allenatore del Paris Saint-Germain, in passato difensore anche tra le fila dei nerazzurri, viene dato come uno dei favoriti per rimpiazzare Stefano Pioli alla fine della stagione in corso. Il tecnico è attualmente libero da qualsiasi contratto.