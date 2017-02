Inter, sarà testa a testa con il Liverpool per Ricardo Pereira

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo le indiscrezioni raccolte dal Daily Star, il Liverpool di Jurgen Klopp ha messo gli occhi su Ricardo Pereira, terzino attualmente al Nizza, dove è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Porto. Gli osservatori dei Reds hanno visionato più volte il portoghese durante questa stagione, e sono rimasti favorevolmente colpiti dalla sua capacità di disimpegnarsi egregiamente su entrambi gli out di difesa. Pereira, classe '93, ha fatto registrare una rete e 3 assist nelle 22 apparizioni stagionali con il Nizza: per assicurarsene le prestazioni, il Liverpool dovrà fare i conti anche con l'Inter, alla ricerca di terzini di livello europeo durante il prossimo mercato estivo. Lo riporta FcInterNews.it.