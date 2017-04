Inter-Sassuolo, non solo Berardi: si parla di Acerbi, Ranocchia e Caprari

© foto di Federico Gaetano

Secondo Tuttosport, l'Inter tornerà alla carica in estate per Berardi e potrà sfruttare il cartellino di Caprari come contropartita per alleggerire il costo del cartellino (si parla di una cifra vicina ai 40 milioni). Senza dimenticare Ranocchia, elemento gradito al Sassuolo (ma i tifosi dell'Hull lo vogliono tenere a ogni costo). Bisognerà fare attenzione in particolare al Chelsea. Nell'operazione potrebbe dunque terminare pure Francesco Acerbi, anch'egli inseguito dai nerazzurri nella scorsa estate.