© foto di Federico De Luca

Il nome di Patrik Schick continua a risuonare con forza per l'Inter. Secondo Tuttosport i nerazzurri, per battere la concorrenza di Napoli, Tottenham, e Arsenal, potrebbero muoversi ufficialmente nei prossimi giorni. L'idea dell'Inter è quella di bloccare l'attaccante e lasciarlo alla Samp anche la prossima stagione per poi averlo a disposizione del 2018-2019.