Inter, senti Pochettino: "Lamela in Italia? Ha altri problemi per adesso"

Se da un lato dall'Inghilterra rimbalzano voci di un interessamento dell'Inter per Erick Lamela, dall'altra il suo allenatore, Mauricio Pochettino, spegne subito queste voci. "Ora è molto concentrato su Barcellona, dove si recherà sabato per risolvere il problema all'anca - ha spiegato il tecnico del Tottenham -. Ha bisogno di tutto il nostro sostegno, tutto andrà per il verso giusto così dopo dovrà solo concentrarsi sulla ripresa. Pensate che sta pensando di andare via? Che possa andare a giocare in Italia? Lui ha avuto seri problemi, era disperato come lo era il club per trovare una soluzione. E' impossibile che lui, il club, il suo agente, la sua gente potesse pensare a un trasferimento in questa situazione. Dove poi? Ha bisogno solo di aiuto ora lo sapete meglio di me", le parole riportate da fcinternews.it