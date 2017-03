Inter, servono i terzini: nel mirino Rodriguez, Vrsaljko, Henrichs e Darmian

© foto di J.M.Colomo

I terzini non convincono e per questo motivo l'Inter sta già pensando a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport per l'out di sinistra il primo nome sarebbe quello si Ricardo Rodriguez del Wolfsburg, mentre per quel che riguarda il versante opposto la società nerazzurra starebbe pensando a Sime Vrsaljko che fatica a imporsi nelle gerarchie dell’Atletico Madrid, al baby fenomeno del Bayer Leverkusen Benjamin Henrichs e a Matteo Darmian, seguito da tempo dagli uomini di mercato dell'Inter.