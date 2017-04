Inter, si cerca un nuovo ad per colmare la lacuna. E dire che c'era Fassone...

Tanti interisti non lo ricordano con affetto, altrettanti lo hanno proprio rimosso. Forse 'accecati' da un passato che recita Napoli e Juventus, i due club in cui ha lavorato prima di approdare a Milano nel momento più difficile, il più duro. Con pochissima liquidità a disposizione, un Financial Fair Play da alleggerire e un passaggio di proprietà epocale in corso: Marco Fassone, nuovo amministratore delegato del Milan, avrebbe fatto ancora comodo a questa Inter? Sì, molto probabilmente.

Fatto fuori nel settembre 2015 per il volere di Erick Thohir (in estate l'addio definitivo dell'attuale presidente?) e soprattutto Michael Bolingbroke (per certi versi un mistero la sua presenza ad Appiano Gentile), i risultati societari che hanno contraddistinto i mesi successivi non hanno fatto altro che sottolineare l'importanza che il neo ad rossonero avrebbe ancora potuto ricoprire in un club che in estate è passato nelle mani di Suning Group. Gruppo senza dubbio potente e ambizioso, ma che deve ancora individuare un vero e proprio punto di riferimento italiano.

Piero Ausilio è il direttore sportivo, ambito da cui non può e deve uscire, accanto al quale resta però questa lacuna. E forse non è una coincidenza che nelle ultime settimane abbia preso corpo l'ipotesi Claudio Fenucci, attuale amministratore delegato del Bologna. Un paradosso, se si considera che lo stesso Fassone ha detto addio all'Inter non per volontà propria, ma per quella di alcune figure che hanno già salutato la Milano nerazzurra o che lo faranno molto presto.

Ottimo dirigente con una carriera di assoluto livello alle spalle, non è un caso che il nuovo Milan abbia deciso di ripartire proprio da lui. Attesa invece per le mosse dell'Inter, i cui soldi non possono bastare per tornare competitivi. La società e la chiarezza della stessa prima di tutto. Quella che oggi non c'è. E le parole di Roberto Mancini (che nelle scorse settimane ha sottolineato proprio tali problemi) sembrano così attuali. Con un Fassone in più (pur non essendoci la controprova) forse la strada sarebbe stata più chiara.