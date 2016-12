Inter, si lavora per Gagliardini: può arrivare a gennaio oppure a giugno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Inter spinge per avere Roberto Gagliardini (22), centrocampista dell’Atalanta. La Gazzetta dello Sport scrive che i nerazzurri studiano un piano per portare subito il ragazzo a Milano, magari attraverso un prestito molto oneroso (anche 6-7 milioni di euro) con diritto di riscatto da complessivi 25 milioni. In ogni modo, l’Inter lavora a prescindere su Gagliardini: adesso o a giugno, anche per i cinesi questo ragazzo dovrà infatti essere uno dei volti chiave della squadra 2017-2018.