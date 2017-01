Inter, si può riaprire la pista Darmian: Mou lo libera in prestito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matteo Darmian può tornare un nome caldo per il mercato dell'Inter già a gennaio. Il Manchester United, racconta l'edizione oggi in edicola di Tuttosport, potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto. L'Inter aveva pensato anche a Domenico Criscito ma lo Zenit San Pietroburgo non è intenzionato a cederlo e anche il ragazzo non pare disposto ad ascoltare la proposta in arrivo.