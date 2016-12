Inter, sospesa tra sogni estivi e sorprese imminenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I grandi festeggiamenti per i 26 anni del Gruppo Suning hanno aperto la strada alle tante trattative che andranno a contraddistinguere le folli spese estive dei nuovi proprietari dell’Inter. Diversi i profili presi in considerazione dalla dirigenza del club milanese, tra suggestioni e ipotesi che invece sembrano decisamente più concrete. Non ci saranno problemi dal punto di vista economico, sciolti i patti con la Uefa per il Fair Play Finanziario, e di conseguenza c’è libero spazio per fondere realtà e fantasia. Alexis Sanchez e Verratti i nomi più suggestivi ed evidentemente più difficili da raggiungere: Bernardeschi e Gagliardini gli ingredienti di uno zoccolo duro italiano che nella mente di Ausilio (vicina l’ufficialità del suo rinnovo, magari già a gennaio) dovrebbe contraddistinguere il futuro dell’Inter che verrà. Se per il viola la difficoltà sarà legata dall’imminente rinnovo con tanto di clausola pro estero che andranno ad inserire i Della Valle, per il centrocampista bergamasco il discorso potrebbe essere differente. La valutazione di 25 milioni non spaventa e il club interista sembra in assoluta pole position rispetto alla comunque folta concorrenza. Per l’immediato sono diverse le piste da tenere in considerazione, al di là di quelle già note. Per esempio le offerte per Banega che stanno per arrivare in corso Vittorio Emanuele dalla Cina. Intendiamoci, l’argentino non vuole partire e l’Inter non vorrebbe privarsene, ma i dobloni asiatici hanno smosso convinzioni decisamente più ferree di quelle del Tanguito. Intanto per Brozovic, è già arrivato un secco diniego alle lusinghe del Tianjin Quanjian. L’entourage del croato ha reso noto che le trattative inizierebbero solo in seguito ad un via libera da parte dell’Inter, ma il recente rinnovo lascia intendere quanto distante sia da questo scenario l’attuale programma del club milanese.