Inter su Schick, la Samp vuole blindarlo con una clausola da 40 milioni

La Sampdoria vuole blindare Patrik Schick, attaccante ceco che anche sabato pomeriggio è andato a segno nella sfida vinta 3-1 contro il Pescara. Classe '96, il calciatore a quota sette reti in campionato piace a molte big di Serie A e - rivela Il Secolo XIX - potrebbe presto essere blindato dal patron Ferrero con un nuovo contratto in cui sarà inserita una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. La società blucerchiata - si legge - vorrebbe tenerlo con sé per un'altra stagione, ma deve fare i conti soprattutto con l'interessamento dell'Inter che ha già avviato i contatti con l'entourage del calciatore.