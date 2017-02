Inter, Suning accelera: ribadita la volontà di investire forte nel club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella di ieri è stata una domenica speciale per il Gruppo Suning. Prima che andasse in scena Juve-Inter con il giovane Steven Zhang allo Stadium, si era svolta a Nanchino, nel pomeriggio (tarda mattinata italiana) una cerimonia per festeggiare il primo anno di Suning Sports, il ramo sportivo del colosso cinese. Durante l’evento (presenti tutti i settori industriali dell’azionista di maggioranza dell’Inter), parole chiare sono state espresse da Liu Jun, ad del club di Corso Vittorio Emanuele e anche vicepresidente della gruppo industriale: "Suning Sports vuole costruire la più completa catena industriale cinese, e creare il più grande gruppo sportivo a livello internazionale. E vogliamo, attraverso il nostro management professionale e con operazioni mirate, riportare l’Inter sul tetto d’Europa...". Vero, bisognerà anche fare i conti con il fair play finanziario imposto dall’Uefa, ma è già sul piatto un nuovo piano industriale triennale da ridiscutere con il massimo organismo calcistico continentale. Lo riporta il QS-Sport.