Novità sul mercato dell'Inter, raccontate oggi da Il Corriere dello Sport in edicola. Il nuovo grande obiettivo del club di Suning si chiama Fabinho: terzino destro brasiliano del Monaco, è stato trasformato in questa stagione, con risultati ottimali, in mediano da Leonardo Jardim. Un colpo decisamente costoso ma sul quale la dirigenza nerazzurra sta lavorando in questi giorni.