Inter, tre opzioni per Miangue: Samp, Cagliari o permanenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter sta valutando tre opzioni per il futuro di Senna Miangue. Il giocatore belga, piace da tempo al Cagliari, con il presidente Giulini che lo avrebbe chiesto in prestito biennale anche per dimostrare la forte volontà di puntare su di lui non solo per questa stagione. Anche la Sampdoria lo ha messo nel mirino, con i dirigenti che avrebbero chiesto informazioni riguardo al prestito con diritto di riscatto che però non piace ai nerazzurri. Suning infatti vorrebbe puntare su di lui e dunque valuterà solo le richieste di prestito secco, anche se l'ultima ipotesi, forse anche la più concreta al momento, è quella di una permanenza in nerazzurro anche in questa seconda parte di stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.