Inter, tre piste per la successione di Pioli: Spalletti in corsa

© foto di Francesco Fontana

L'allenatore dell'Inter Stefano Pioli si giocherà buone possibilità di conferma già nel derby che andrà in scena quest'oggi, tra poco più di un'ora, valido per la 32esima giornata di Serie A. Il tecnico emiliano - scrive la Gazzetta dello Sport - deve concludere il campionato almeno al quinto posto per sperare di restare al suo posto anche nella prossima stagione.

Secondo la rosea, la proprietà Suning sta valutando tre piste in questi giorni per la sua successione: Leonardo Jardim, attuale tecnico del Monaco, Marco Silva dell'Hull City e Luciano Spalletti.