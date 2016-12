Inter, ultimo mercato low cost: a giugno parte la caccia agli italiani

© foto di Federico De Luca

Un'ultima sessione di mercato low cost per poi scatenarsi a partire dal prossimo giugno. L'Inter si appresta a trascorrere il mese di gennaio senza poter chiudere colpi di altissimo livello ma a giugno sarà tutto diverso, visto che la nuova proprietà ha intenzione di acquistare giovani italiani in vista delle prossime stagioni. I nomi sono quelli di Verratti, Berardi e Bernardeschi, senza dimenticare i vari Acerbi, Darmian e Criscito, per una rosa nerazzurra che punterà sui nostri connazionali in vista del futuro.