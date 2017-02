Inter, una sinergia che funziona: i nomi nel mirino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una sinergia che funziona, quella tra Inter e Sampdoria, e che potrebbe tornare attuale nella prossima sessione di mercato facendo leva sull’evidente volontà del Gruppo Suning di far partire lo sviluppo nerazzurro tornando a primeggiare sul cosiddetto “mercato interno”. Forte dell’affare che ha portato a San Siro Mauro Icardi, ultimo vero regalo dell’era Moratti, Piero Ausilio sembra avere imbastito un discorso ad ampio raggio con i vertici dirigenziali della compagine blucerchiati. Obiettivo primario? Patrick Schick. L’attaccante ceco rappresenta uno dei profili più interessanti non solo a livello nazionale ma evidentemente anche continentale, ed i milanesi sembrano intenzionati ad anticipare la concorrenza intensificando i contatti prima delle avversarie. Un discorso che non si limita al classe ’96, ma che si allarga al profilo di quel Luis Muriel che pare finalmente riuscito a trovare le dinamiche giuste per far deflagrare un indubitabile talento rimasto in potenza per fin troppo tempo. La valutazione di Ferrero è molto alta, prossima ai 30 milioni, però il colombiano piace ad Ausilio e Pioli e l’Inter rappresenterebbe per lui l’occasione di quella svolta che si attende da anni. Il selfie di Torreira in piazza del Duomo a Milano ha posto l’accento anche sulla situazione contrattuale del metronomo, il cui accordo per il rinnovo sembra lontano anni luce a giudicare dalle dichiarazioni del suo procuratore. Non è da escludere che l’operazione possa coinvolgere anche il destino a lunga scadenza dell’uruguayano. Infine occhio a Skriniar: il difensore slovacco è assistito dallo stesso agente di Schick, e non è affatto escluso che il destino dei due giocatori possa essere congiunto anche nella loro futura destinazione.