Inter, vigilia senza mercato: Pioli sceglie la continuità

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Lontana per una volta dalle dinamiche del mercato, l’Inter ha acquisito la serenità necessaria per cercare di compiere un’impresa. Titanica, forse impossibile, e proprio per questo particolarmente stimolante. La cena di metà settimana ha contribuito a rinsaldare l’ambiente per concludere in bellezza il magnifico ciclo inanellato nell’ultimo periodo, e destinato nelle volontà nerazzurre, a proseguire anche sabato sera al Meazza contro il Pescara. Come si compete ad un meccanismo che funziona, l’indirizzo sarebbe quello di cambiare il meno possibile, anche se in questo caso le scelte sono obbligate. La sostituzione dello squalificato Ansaldi, per esempio, con Santon favorito sulla concorrenza e la possibilità di cambiare il reparto centrale arretrato viste le cattive condizioni di Murillo e la volontà di far riposare Miranda dando spazio a Medel e Ranocchia. Sull’altro fronte, il Pescara è certamente più sballottato. Da una classifica che piange e da una sessione di mercato ricchissima di stravolgimenti nel tentativo di chiudere nella miglior maniera possibile una stagione che pare segnata. I dubbi principali per Oddo riguardano l’attacco, con la squalifica di Caprari e l’indisponibilità di Gilardino la soluzione Cerri sembra l’unica percorribile.