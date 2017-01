Inter, West Ham e Hull City su Ranocchia. Ora spunta il Tottenham

© foto di Federico De Luca

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulle uscite di casa Inter. Andrea Ranocchia è in partenza, il West Ham è ora in pole position sull'Hull City per prendere quello che di fatto è l'ex capitano della formazione di Stefano Pioli. Attenzione però al Tottenham, che deve sostituire Jan Vertonghen, out per infortunio per due mesi.