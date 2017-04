Inter, Zanetti: "Siamo pronti a rinnovare il Meazza da oltre un anno"

© foto di Federico Gaetano

Parlando a Reuters, Javier Zanetti parla così dei progetti futuri dell'Inter, di cui è vicepresidente: "Prima di tutto vogliamo tornare in Champions League, dove noi ci sentiamo come a casa. Stadio? Siamo pronti a rinnovare il Meazza da oltre un anno. Spero si possa risolvere questa situazione presto. E' uno degli stadi più belli del mondo e rimodernarlo, con nuove attrezzature, è una strategia fondamentale per noi".