Inter, Zhang ha deciso: Conte a tutti i costi. Pronti 15 milioni a stagione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter continua a pensare al futuro e in vista della prossima stagione Zhang avrebbe preso la decisione definitiva per quel che riguarda la panchina. Secondo quanto riportato da Tuttosport il nerazzurro avrebbe infatti scelto Antonio Conte e presto incontrerà Abramovich per convincerlo a liberarlo. Per il tecnico italiano sarebbe pronto un contratto da 15 milioni di euro a stagione, mentre Javier Zanetti continua a volere Diego Pablo Simeone e farà di tutto per convincere la proprietà a puntare sull'argentino.