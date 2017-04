Inzaghi e un rinnovo meritato sul campo. Per scacciare via le sirene di mercato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In estate era considerata una sorta di ruota di scorta, fatti alla mano. Il presidente della Lazio Claudio Lotito infatti aveva scelto di puntare prima su Prandelli, poi su Sampaoli e quindi su Bielsa. I no inattesi dei tre tecnici, tutti per motivi diversi, hanno consigliato a Lotito di puntare su Simone Inzaghi, fino a quel momento messo in ghiaccio per la panchina della Salernitana. Ma lui, che a Formello è di casa, non ne ha mai fatto un problema ed ha atteso la sua occasione nel pieno rispetto dei ruoli. E i risultati, oggi, sono tutti dalla sua parte. Perché la Lazio è una delle più piacevoli sorprese della stagione e gran parte del merito è proprio del tecnico cresciuto nelle giovanili biancocelesti. Che ora, a poche settimane dalla fine del campionato, è già in odore di rinnovo. Perché il lavoro effettuato sulla squadra è sotto gli occhi di tutti e il prolungamento con adeguamento sarebbe il giusto e naturale riconoscimento al suo lavoro. La trattativa col club è in corso e l'accordo non tarderà ad arrivare, Inzaghi in fondo ha sempre ammesso la propria voglia di continuare a Roma. Nonostante il tentativo della Fiorentina, club disposto a tripicargli l'attuale ingaggio in vista della prossima stagione. Anche per questo, ma non solo per questo, la Lazio ha avviato la trattativa che porterà Simone Inzaghi a firmare fino al 2021.