Isco prende tempo, del rinnovo si parlerà a giugno. Juve alla finestra

In Spagna continua a tenere banco il futuro di Isco. Il Real Madrid vorrebbe prolungare il contratto dell'ec Malaga che tuttavia continua a predere tempo. Isco vorrebbe restare al Real e prolungare fino al 2022, ma tutto è legato all'aspetto sportivo. Il giocatore, secondo il Mundo Deportivo, ha deciso di rimandare la decisione a fine stagione per capire meglio quali sono i piani di Zidane per lui. Intanto da lontano seguono la situazione Juventus, Manchester City e Tottenham.