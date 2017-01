Iturbe e una strada già tracciata da Ljajic e Iago Falque

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quando la Roma nell'estate 2014 vinse il duello di calciomercato con la Juventus tutti urlarono al colpaccio. Non bastarono gli oltre 25 milioni di euro spesi dall'allora ds giallorosso Walter Sabatini per insinuare dubbi sulla bontà dell'investimento perché Juan Iturbe, reduce da un'ottima stagione a Verona, con l'Hellas aveva sorpreso e incantato tutta Italia. Classe '93, era il giovane più promettente del precedente campionato e sembrava dovesse dettare legge nell'attacco giallorosso per diversi anni.

Sembrava, appunto, ma così non è stato. Perché Iturbe in questi due anni e mezzo non s'è mai rivelato all'altezza del compito. Evidenti limiti caratteriali non gli hanno permesso di giocarsela alla pari con giocatori come Perotti, El Shaarawi e Salah. Qualche problemino fisico e limiti di continuità gli hanno spalancato le porte della panchina e hanno certificato che quella di Sabatini è stata una scommessa persa.

Il calciatore scuola Cerro Porteño negli ultimi mesi non ha dato nemmeno quelle garanzie necessarie per sostituire per qualche settimana un Salah in partenza per la Coppa d'Africa e, adesso, è ufficialmente sul mercato. Ha effettuato qualche sondaggio l'Olympique Lione, ma molto probabilmente seguirà la strada già tracciata in estate da Ljajic e Iago Falqué. Basterà l'aria di Torino per rilanciare la carriera di un ex predestinato?