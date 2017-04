Juve, 2-0 anche a Pescara: Higuain è al top ma preoccupa Dybala

© foto di www.imagephotoagency.it

E sono 23 i gol in campionato segnati dal Pipita fino ad oggi. L'ultimo giocatore della Juventus ad essere arrivato a questa cifra era stato David Trezeguet, che i 23 li raggiunse sì ma a fine stagione: c'è tutto il tempo insomma per riscrivere la storia bianconera anche per Higuain. Finisce 2-0 a Pescara, stesso risultato e stesso marcatore di una settimana fa col Chievo, seconda doppietta infatti per il numero 9 che nonostante martedì non sia riuscito a pugnalare il Barcellona allo Stadium, non perde il vizio del gol. Segna ed usulta, segna e sogna di ripetersi al Camp Nou, dove i Campioni d'Italia saranno chiamati ad una nuova impresa tra pochi giorni. I punti di distanza dalla Roma ora sono 8 complice il pareggio con l'Atalanta dell'Olimpico, che nessuno parli di scudetto Il calcio immaginato e conosciuto all'Adriatico da Massimiliano Allegri si è palesato da subito e i timori nel giocare alle 15 non essendoci abituati anche. Gol a parte, molto spesso la Juventus ha fatto fatica nell'organizzare il gioco proprio per il clima “inusuale” a cui è stata obbligata in questa giornata pre pasquale, nonostante il possesso palla sia stato a tinte bianconere per quasi tutti i 90'. Le scelte fatte dal tecnico livornese per questo Pescara-Juventus spiegano quello che ci si aspetta dalla sfida di mercoledi col Barcellona. Anche nella sfida con i clivensi le scelte di formazione erano state fatte in chiave Champions, ma già in conferenza stampa era stato tutto ampiamente annunciato. Allegri comunque non riesce a fare a meno dei 4 offensivissimi compagni di merende degli ultimi mesi. E' difficile rinunciare a Cuadrado-Mandzukic-Dybala e Higuain, solo a gara in corso per colpa di una botta da contenere subito per il numero 21 Allegri è obbligato ad inserire Sturaro. Le prossime ore saranno fondamentali per capire l'entità del suo infortunio, che non è solo una contusione. La sua assenza al Camp Nou dopo la doppietta segnata martedi sarebbe una beffa, ma niente è ancora deciso.