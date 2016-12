Juve, è Rincon il primo acquisto giusto? Noi diciamo di sì

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chiamarsi Juventus ed esser da 5 anni in testa al campionato, aver giocato una finale di Champions col Barcellona ed essere in corsa per quella di quest anno significa essere condannati a vincere sempre. Ecco perché se sbagli una partita, che era da vincere quasi facilmente, vieni perseguitato, giudicato e "condannato". Allegri, la squadra, la società, sono tutti sotto osservazione, più che da parte dei tifosi da parte dei media. Perdere la Supercoppa col Milan è stata una grande mazzata, perderla ai calci di rigore è stata una beffa perché a sbagliare sono stati due dei più importanti giocatori della rosa. C'è chi dice adesso che Rincon non é un acquisto da Juve, che non servirà, non è l'uomo giusto. Il suo arrivo era praticamente scritto, tanto che dopo aver giocato sempre da titolare nella stagione passata a Genova, negli ultimi mesi ha portato a casa solo una manciata di presenze, proprio perché già con un piede allo Stadium. Tra poche ore si sottoporrà alle visite mediche di rito al JMedical e dal 2017 partirà ufficialmente la sua avventura in bianconero. Come potrà essere utilizzato da Allegri? Nel centrocampo a 3 insieme a Khedira e Marchisio. È un giocatore dai piedi non perfetti ma che corre, ruba palla e si mette al servizio del gruppo. Di queste persone c'è sempre bisogno, anche alla Juve.