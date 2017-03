Andrea Pastorello, agente del giovane difensore della Juventus Federico Mattiello, ha parlato del futuro del suo assistito dai microfoni di GazzaMercato.it: “Mattiello è stato molto sfortunato in questi anni, indubbiamente. Ha avuto un duplice infortunio al ginocchio davvero terribile. Merita quindi una gestione molto attenta: con la Juve ci confronteremo tra qualche settimana per individuare il percorso migliore. Potrebbe andare a giocare, ma non è escluso che possa continuare in bianconero anche nella prossima stagione”.